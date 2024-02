Taylor Swift anuncia novo álbum de estúdio durante o Grammy

Os fãs da Taylor Swift tem mais um motivo para comemorar. A cantora anunciou, durante discurso de vitória no 66ª edição Grammy, que dia 19 de abril lançará o novo álbum: The tortured poets departament.



O anunciou ocorreu quando Taylor recebia o prêmio de Melhor Álbum Pop Vocal. Este foi o 13º Grammy da cantora.

Acha que ganhar foi o suficiente?



Não!



A loirinha ainda anunciou o novo álbum de estúdio durante o discurso de agradecimento ????????



Seja bem-vindo, #TheTorturedPoetsDepartament#GRAMMYs #TaylorSwift https://t.co/o8Fw5pBtmz — Correio Braziliense (@correio) February 5, 2024

Ao longo do dia, os fãs da cantora já especulavam que alguma novidade estava por vir. A principal delas foi a mudança da foto de perfil dela em todas as redes sociais. Com isso, muitos fãs acreditavam no anúncio de lançamento do álbum Reputation (Taylor's Version), como parte do projeto de regravação dela para obter os direitos sob suas músicas.