A cerimônia da 66ª edição do Grammy, conhecida como o "Oscar da música" ocorre neste domingo (4/2). A transmissão passa no streaming da HBO Max e na TV por assinatura da TNT. A entrega dos prêmios começou às 17h30 (horário de Brasília) com o que a organização chamou de "Grammy Premiere". E a entrega das principais categorias ocorre a partir das 21h30. O local da premiação é no Crypto.com Arena, em Los Angeles, EUA.

São, ao todo, 94 categorias competitivas na premiação, que contemplam a diversidade de estilos e gêneros musicais. Para a 66ª edição da premiação, foram adicionadas à lista três categorias inéditas: Melhor Performance Musical Africana, Melhor Álbum de Jazz Alternativo e Melhor Gravação Pop Dance. Entre os artistas confirmados para se apresentar no palco da cerimônia estão Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e SZA, todas elas indicadas na categoria de Gravação do Ano.

Na entrega de prêmios no "Grammy Premiere" alguns artistas já garantiram os seus respectivos prêmios como Tyla, na categoria Melhor Performance de Música Africana com a canção viral Water, o grupo Paramore, que venceu as categorias de Melhor Álbum de Rock por This is why e Melhor Performance de Música Alternativa pela canção This is why.

O Correio acompanha a premiação e apontará os principais ganhadores na lista de indicados. Os vencedores estão destacados nas categorias em negrito.

Lista de indicados ao Grammy 2024:



Gravação do Ano

Worship, Jon Batiste



Not Strong Enough, Boygenius



Flowers, Miley Cyrus



What Was I Made For? from Barbie, Billie Eilish



On My Mama, Victoria Monét



Vampire, Olivia Rodrigo



Anti-Hero, Taylor Swift



Kill Bill, SZA

Álbum do Ano

World Music Radio, Jon Batiste



The Record, Boygenius



Endless Summer Vacation, Miley Cyrus



Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, Lana Del Rey



The Age of Pleasure, Janelle Monáe



Guts, Olivia Rodrigo



Midnights, Taylor Swift



SOS, SZA



Canção do Ano

A&W — Jack Antonoff, Lana Del Rey & Sam Dew, compositores (interpretada por Lana Del Rey)



Anti-Hero — Jack Antonoff & Taylor Swift, compositores (interpretada por Taylor Swift)



Butterfly — Jon Batiste & Dan Wilson, compositores (interpretado por Jon Batiste)



Dance the Night (Do álbum Barbie) — Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt, compositores (interpretada por Dua Lipa)



Flowers — Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein & Michael Pollack, compositores (interpretada por Miley Cyrus)



Kill Bill — Rob Bisel, Carter Lang & Solána Rowe, compositores (interpretada por SZA)



Vampire — Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, compositores (interpretada por Oliva Rodrigo)



What Was I Made For? [Do Filme Barbie] — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (interpretada por Billie Eilish)

Artista Revelação



Gracie Abrams



Fred Again



Ice Spice



Jelly Roll



Coco Jones



Noah Kahan



Victoria Monét



The War and Treaty

Melhor Performance Pop Solo

Flowers, Miley Cyrus



Paint the Town Red, Doja Cat



What Was I Made For? from Barbie, Billie Eilish



Vampire, Olivia Rodrigo



Anti-Hero, Taylor Swift

Melhor Performance Pop em Dupla/Grupo

Thousand Miles, Miley Cyrus com Brandi Carlile



Candy Necklace, Lana Del Rey com Jon Batiste

Never Felt So Alone, Labrinth com Billie Eilish



Karma, Taylor Swift com Ice Spice



Ghost in the Machine, SZA com Phoebe Bridgers



Melhor Gravação de Dança Pop

Babe Don’t Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie e Coi Leray



Miracle, Calvin Harris com Ellie Goulding



Padam Padam, Kylie Minogue



One in a Million, Bebe Rexha & David Guetta



Rush, Troye Sivan



Melhor Gravação de Dança/Eletrônica

Blackbox Life Recorder 21F - Aphex Twin



Loading - James Blake



Higher Than Ever Before - Disclosure



Strong - Romy & Fred Again..



Rumble - Skrillex, Fred Again.. & Flowdan

Melhor Álbum de Dança/Eletrônica

Playing Robots Into Heaven - James Blake



For That Beautiful Feeling - The Chemical Brothers



Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022) - Fred again..



Kx5 – Kx5



Quest for Fire - Skrillex



Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual (incluindo Cinema e Televisão)

Barbie, Mark Ronson e Andrew Wyatt, compositores



Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Ludwig Göransson, compositor



Os Fabelmans, John Williams, compositor



Indiana Jones e A Relíquia do Destino, John Williams, compositor



Oppenheimer, Ludwig Göransson, compositor

Melhor Canção Escrita para Mídia Visual

Barbie World de Barbie The Album, Naija Gaston, Ephrem Lopez Jr. e Onika Maraj, compositores (Nicki Minaj e Ice Spice com Aqua)



Dance the Night de Barbie The Album, Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson e Andrew Wyatt, compositores (Dua Lipa)



I’m Just Ken de Barbie The Album, Mark Ronson e Andrew Wyatt, compositores (Ryan Gosling)



Lift Me Up de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – Música De e Inspirada Por”, Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Robyn Fenty e Temilade Openiyi, compositores (Rihanna)



What Was I Made For? de Barbie The Album, Billie Eilish O’Connell e Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

