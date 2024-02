Grammy 2024 homenageia as brasileiras Rita Lee e Astrud Gilberto

As brasileiras Rita Lee e Astrud Gilberto foram homenageadas na noite deste domingo (4/2) na cerimônia do Grammy 2024. Ambas apareceram no 'In Memorian' — momento da premiação que lembra os músicos mortos no último ano.



O segmento foi embalado por uma emocionante performance de Stevie Wonder e Jon Batiste.

E teve homenagem brasileira no 'In memorian' do #Grammys



A eterna #RitaLee foi lembrada na premiação.



???? HBO Max/Reprodução pic.twitter.com/s3ih6ohmc3 — Correio Braziliense (@correio) February 5, 2024