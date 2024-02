Renascer: 4 atores continuam na 2ª fase da novela; veja o antes e depois

Reprodução/TV Globo Juliana Paes, Matheus Nachtergaele, Edvana Carvalho e Chico Diaz em Renascer

O remake de Renascer, que estreou no dia 22 de janeiro, contará com uma passagem de tempo de aproximadamente 20 anos nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Com isso, apenas 4 atores que estiveram nos capítulos iniciais da trama, continuarão na segunda fase da novela.

São eles: Juliana Paes (Jacutinga), Edvana Carvalho (Inácia), Matheus Nachtergaele (Norberto) e Chico Diaz (Padre Santo). Como ocorrerá uma passagem de muitos anos na história, esses artistas serão ‘envelhecidos’ com uso de maquiagens e efeitos.

Confira logo abaixo, o antes e depois desses 4 atores de Renascer:

1. Juliana Paes (Jacutinga)

No remake de Renascer, Juliana Paes assume o papel de Jacutinga, originalmente interpretado por Fernanda Montenegro na versão original da novela. Na segunda fase da história, contudo, ela precisou encarnar uma senhora de 70 anos. Para tal transformação, a atriz passou por um meticuloso processo de envelhecimento, utilizando-se intensamente de maquiagem.

Juliana Paes nas duas fases de Renascer (Fotos: Reprodução/TV Globo)

2. Edvana Carvalho (Inácia)

A atriz Edvana Carvalho também passou por uma mudança visual para interpretar a mesma personagem em ambas as fases de Renascer. Na trama, ela desempenha o papel de Inácia, uma habilidosa cozinheira que é guardiã e devota de José Inocêncio, interpretado por Humberto Carrão na primeira fase e por Marcos Palmeira na segunda.

Edvana Carvalho nas duas fases de Renascer (Fotos: Reprodução/TV Globo) 3. Matheus Nachtergaele (Norberto) Matheus Nachtergaele, que voltou às telas em Renascer, assume o papel do vendedor Norberto em ambas as fases da novela. Ele também foi submetido a uma caracterização de envelhecimento para refletir a passagem do tempo na história. Matheus Nachtergaele nas duas fases de Renascer (Fotos: Reprodução/TV Globo) 4. Chico Diaz (Padre Santo) Chico Diaz é outro ator que está presente em ambas as fases de Renascer. Ele interpreta o sábio e bondoso Padre Santo, papel originalmente desempenhado por Jofre Soares na primeira versão da novela em 1993. Devido à passagem do tempo na trama, o personagem também passa por uma transformação visual. Chico Diaz nas duas fases de Renascer (Fotos: Reprodução/TV Globo)

