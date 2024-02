Diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, a cantora Céline Dion apareceu de supressa na noite de premiação do Grammy 2024, neste domingo (4/2). A artista canadense subiu ao palco para anunciar o prêmio de melhor álbum do ano, conquistado por Taylor Swift, com Midnights. A entrada de Céline foi ao som da música The Power of Love. A cantora foi aplaudida de pé pelo público.

"Quando eu digo que estou feliz de estar aqui, é do fundo do meu coração. Aqueles que foram abençoados para estar aqui no Grammy nunca devem subestimar o tremendo amor e alegria que a música traz às nossas vidas e às pessoas de todo o mundo", disse Céline no Grammy.



É DELA, a rainha do AOTY! FEARLESS? 1989? FOLKLORE? MIDNIGHTS? A loirinha entrou pra história mais uma vez, sendo a primeira artista da história a ter vencido Álbum do Ano quatro vezes ? #GRAMMYsTNT Assista tudo na TNT e na HBO Max ? pic.twitter.com/syO40O4PZ2 — TNT™ Brasil (@TNTbr) February 5, 2024

Em dezembro de 2022, a cantora compartilhou que havia sido diagnosticada com a condição neurológica rara e estava cancelando as datas da turnê que realizava. “Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada”, lamentou.

A síndrome da pessoa rígida é uma condição neurológica rara que afeta uma ou duas pessoas em cada milhão e é caracterizada por rigidez muscular e espasmos. Apesar de não ter cura, há possibilidades de tratamento, que são limitadas e variam de pessoa para pessoa.