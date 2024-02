Ex-paquita Andrea Veiga tranquiliza fãs após ficar dias internada com dengue:

Reprodução/Instagram Andrea Veiga

A atriz Andrea Veiga, que no passado foi paquita da Xuxa, revelou através de suas redes sociais no último domingo (4), que recebeu alta hospitalar após ficar dias internada com dengue. No Instagram, a famosa fez um desabafo dizendo que esta, foi a pior doença que ela já teve na vida.

"Oi gente , passando por aqui pra tranquilizar a todos. Depois que passei pelo inferno na terra, agora me encontro em casa me recuperando da pior doença que tive na vida: DENGUE!", afirmou Andrea.

Na sequência, a ex-paquita agradeceu pelas mensagens de carinho que recebeu ao longo do período em que esteve doente e aproveitou para fazer um alerta aos fãs. "Obrigada a todas as mensagens de carinho e preocupação ! Assim que me sentir mais bem disposta volto com meu humor diário!!! Um beijo enorme e CUIDEM-se!", finalizou.

Em meio aos comentários, Andrea Veiga recebeu apoio dos amigos famosos, além de mensagens de carinho do ex-namorado, o ator Renato Rabelo, apresentador do podcast Papagaio Falante. "Melhoras", escreveu ele.