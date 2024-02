Ator da Record desaparece no RJ após entrar em carro com desconhecido

O ator da Record TV Edson Caldas Barbosa está desaparecido desde a sexta-feira (2/2). O desaparecimento foi reportado pela família à polícia do Rio de Janeiro.

O artista, que participou da novela Gênesis (2021), foi visto pela última vez entrando em um veículo com um homem desconhecido em frente de um bar no bairro Coelho Neto, na Zona Norte da capital fluminense.

Segundo informações do programa Balanço Geral, também da TV Record, Edson trabalhava como entregador de aplicativo e iria atender uma entrega para o Grajaú, também na Zona Norte do Rio. Porém, ele entrou no automóvel com o homem desconhecido, e a entrega que ele faria foi cancelada pelo aplicativo.

Em suas redes sociais, a mulher de Edson, Jennyffer Vieira, fez um apelo. "Venho mais uma vez pedir ajuda de todos que puderem compartilhar. Já fizemos tudo o que podíamos fazer", escreveu. Ela ainda pediu para que quem tivesse notícias do paradeiro do ator, entrasse em contato com os familiares.

O aparelho de celular do ator foi registrado em Japeri, na Baixada Fluminense. Ao Estadão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, em nota, que a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o caso. "Diligências estão em andamento para localizá-lo", completou o órgão.

*Com informações da Agência Estado

