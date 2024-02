Veja 7 fantasias de Carnaval dos famosos para você se inspirar

O Carnaval é uma festa cheia de cores, música e diversão, e as fantasias desempenham um papel fundamental nessa celebração. Para quem está buscando inspiração, aqui estão 7 fantasias de Carnaval que alguns famosos já usaram e que te ajudarão na sua escolha!

1. Mulher-Maravilha

A fantasia de heroína dos quadrinhos é uma ótima sugestão para quem deseja arrasar no Carnaval! Essa fantasia inclui top ou cropped vermelho, braceletes dourados, capa estilizada e uma tiara com estrela. Personalidades como Paula Fernandes e Luciana Gimenez já se fantasiaram de Mulher-Maravilha para curtir a folia!

Paula Fernandes e Luciana Gimenez (Fotos: Reprodução/Instagram)

2. Superman e Supergirl

Assim como a fantasia de Mulher-Maravilha, as de Superman e Supergirl também são escolhas clássicas para quem deseja se destacar com poder e estilo durante o Carnaval. Essa também é uma ótima ideia para casais que desejam ir para a folia com fantasias combinando, como já foi o caso de Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha.