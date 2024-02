Katy Perry, Iza e Gloria Gaynor são confirmadas no Rock in Rio 2024

O Rock In Rio anunciou, nesta terça-feira (6/2), a participação das cantoras Katy Perry, Iza e Gloria Gaynor na edição 2024 do festival. Ambas as cantoras se apresentam em 20 de setembro, dia destinado a atrações femininas no line-up, que já contava com Ivete Sangalo e Angelique Kidjo.

Em sua terceira participação no festival, Katy Perry será a atração principal do Palco Mundo. Segundo a organização do festival, a cantora, que já se apresentou nas edições de 2011 e de 2015, é uma das mais pedidas pelo público.

Já a cantora brasileira Iza foi anunciada como atração principal do palco Sunset, onde também se apresenta Gloria Gaynor, dona do hit I will survive.

O evento acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Outras atrações

O Palco Mundo ainda receberá Imagine Dragons, no dia 14, além de Ed Sheeran, Joss Stone e Jão, no dia 19. Luísa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla, Lulu Santos também fazem parte da lista de artistas que vão se apresentar no festival.