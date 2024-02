A Globo está acertando os detalhes em torno de sua lista de próximas novelas até o ano que vem, e encomendou uma nova produção sob autoria de Lícia Manzo, para o horário das seis.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a emissora carioca encomendou um enredo assinado pela premiada novelista, com estreia programada para o segundo semestre de 2025, caso tenha a sinopse aprovada.

Lícia Manzo, inclusive, esteve recentemente nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e se reuniu para conversar sobre o assunto. Com isso, a depender das aprovações da direção de teledramaturgia diária, liderada por José Luiz Villamarim e Amauri Soares, a autora pode fazer seu retorno após o fracasso de Um Lugar ao Sol (2021), no horário nobre.

Em tempo, Lícia Manzo teve uma novela cancelada pela Globo, intitulada O País da Alice, que estrearia em sucessão ao remake de Elas por Elas. No lugar, a Platinada escalou No Rancho Fundo, escrita por Mário Teixeira, autor de Mar do Sertão (2022).

O post Lícia Manzo emplaca nova novela na Globo após fracasso no horário nobre foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.