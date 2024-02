Web celebra reprise de ‘Cheias de Charme’ na Globo

A TV Globo causou um verdadeiro rebuliço nas redes sociais, ao anunciar a substituta de ‘Mulheres de Areia’, em exibição na faixa ‘Edição Especial’. A emissora acabou optando por ‘Cheias de Charme’, exibida em 2012.

O anúncio da reprise da novela das Empreguetes, foi feita no ‘Encontro com Patrícia Poeta’. A trama traz Leandra Leal, Taís Araújo, Isabelle Drummond e Claudia Abreu nos papéis principais.

Logo depois do anúncio da volta de ‘Cheias de Charme’, no mês de março, as redes sociais ficaram em polvorosa com o retorno de uma das novelas de maior sucesso da teledramaturgia brasileira. O titulo chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

"Nem acredito que as minhas empreguetes estão voltando gente", comentou uma seguidora. "Ansiosa pra ver os sustos de Chayenne e Rosário de novo kkkkkkk", disse outra. "Essa reprise vai ser tudo de bom", comentou uma terceira.

