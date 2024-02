Destaque em 'Renascer', Belize Pombal diz que não é reconhecida nas ruas

Belize Pombal, a Quitéria na primeira fase de Renascer, contou em entrevista ao jornal O Globo que tem recebido muitos elogios pela sua atuação nas redes, mas nas ruas não tem sido reconhecida.

"Por mais que a gente saiba da importância das novelas para o país e do impacto da primeira versão de "Renascer", eu não tinha nenhuma certeza em relação à receptividade do meu trabalho. A gente nunca tem. E tem sido a melhor possível, de forma muito calorosa nas redes sociais. Nas ruas, no entanto, ainda não fui reconhecida e abordada", brincou.

Em outro trecho da entrevista, ela rasgou elogios a Bruno Luperi, pela oportunidade no horário nobre. "O Bruno Luperi (autor do remake) manteve a essência da versão original, mas dialogando com dinâmicas sociais presentes em nossa atualidade", começou ele.

"Acho que foi de suma importância que esses personagens tivessem tido a oportunidade de falar abertamente sobre o que ocorreu. Foi uma cena muito intensa de gravar. Ensaiamos algumas vezes e tivemos a ajuda fundamental do Ricardo França, que foi quem dirigiu", comentou.