Renascer: Personagem de Pedro Neschling não existiu na versão original

Por se tratar de um remake, a novela Renascer sofreu algumas modificações em relação à versão original, exibida em 1993. Uma das mudanças, envolve a criação de alguns personagens inéditos, entre eles, Eriberto, vivido pelo ator Pedro Neschling.

Na história, ele aparecerá como sócio de José Venâncio (Rodrigo Simas), filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). O rapaz, no entanto, se apaixonará por Eliana (Sophie Charlotte), esposa do amigo.

Em entrevista recente ao jornalista Patrick Monteiro, da revista Quem, Pedro Neschling celebrou seu retorno às novelas, após 10 anos longe. "Foi, na verdade, uma surpresa muito feliz. Quando surgiu esse convite para voltar, a primeira coisa foi: ‘Pô, que legal, vou poder me divertir’. Mas não imaginava, de verdade, do fundo do coração, que fosse ter uma reciprocidade tão grande. Me emocionou, me deu mais vontade ainda de aproveitar esse momento", destacou.

Ele ainda mencionou como tem sido as gravações: "Estou conseguindo fazer uma novela com leveza. Todo dia eu vou lá e gravo cada cena como se fosse única, aproveito cada troca. Estou trabalhando com uma grande equipe, com pessoas que adoro e admiro. Então, para mim, foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, está sendo uma alegria aproveitar esse momento", completou.

