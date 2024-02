Kim Kardashian está namorando jogador de futebol americano, diz site

Kim Kardashian estaria envolvida romanticamente com o jogador de futebol americano Odell Beckham Jr., conforme relatos do US Weekly. Embora ainda não tenham anunciado publicamente o relacionamento, fontes próximas afirmam que eles estão se tornando cada vez mais sérios, apesar das diferenças de personalidade.

Segundo uma fonte, Beckham, conhecido por sua discrição, contrasta com a exposição pública de Kim, que compartilha detalhes de sua vida no reality show The Kardashians. No entanto, ambos estão determinados a encontrar um equilíbrio e estão considerando os próximos passos juntos.

Os rumores sobre o namoro entre Kim e Odell ganharam força após serem vistos juntos em uma festa do Grammy em Los Angeles. Embora tenham chegado separadamente, sua presença conjunta alimentou especulações sobre o romance, que, segundo outra fonte, já dura cerca de um ano.

Antes de se envolver com Kim, Odell Beckham Jr. teve rumores de relacionamento com a irmã dela, Khloé Kardashian. Porém, o jogador da NFL também teve um relacionamento anterior com a modelo Lauren Wood, com quem teve um filho em 2022 antes do término do namoro no ano seguinte.

