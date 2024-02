Jojo Todynho deixou seus fãs e seguidores enlouquecidos nesta quarta-feira(07), ao exibir em suas redes sociais, um momento de lazer e pura diversão. A funkeira aproveitou o dia de calor para renovar o bronze e curtir um dia especial diante da natureza.

No vídeo publicado no Instagram, Jojo posou usando um maiô preto estiloso, com diversos recortes ousados pelo corpo.

"Eu, Jojo, fui fazer uma trilha hoje. Estou mudada, andei meia hora, estou levando muito a sério esse negócio de ser dublê de Gracyanne. Foi ótimo, energizei, revigorei, vamos com tudo", disse ela na legenda da publicação.

O registro, claro, repercutiu no Twitter. "Jojo está com tudo em cima mesmo né? Espetáculo", comentou uma seguidora. "Que delícia um banho de cachoeira! Aproveite bastante Jojo", disse outra.

Reprodução/Instagram

VEJA TAMBÉM: Sensual, Simaria exibe beleza surreal na web: "Gata demais"

O post De maiô, Jojo Todynho destaca corpaço em banho de cachoeira foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.