Músico do Grupo Revelação é esfaqueado durante assalto em Salvador

O músico Rogerinho, do Grupo Revelação, foi esfaqueado na madrugada deste domingo (11/2) ao sofrer um assalto em Salvador. As informações foram confirmadas ao Correio pela equipe de comunicação do grupo.



Rogerinho e Mauro Jr. (outro músico do grupo) estavam saindo de um show em um bloco de carnaval quando foram abordados pelos criminosos. Os assaltantes conseguiram levar todos os pertences de ambos.

Enquanto tentava se defender, Rogerinho foi esfaqueado em uma das mãos e nas costas. Ele precisou de seis pontos na mão ao ser atendido em um hospital local.

Rogerinho já está em casa e se recupera bem. O grupo seguirá com a agenda de shows, mesmo após o episódio.

O Correio tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia para pegar mais detalhes sobre o caso. Em caso de resposta, o texto será atualizado.