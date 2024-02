Ator Orlando Caldeira é internado em Salvador após acidente de trânsito

O ator, diretor e produtor carioca Orlando Caldeira sofreu um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (11/2), em Salvador. Ele está internado no Hospital Geral do Estado, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que administra o hospital.

O estado de saúde de Orlando não foi informado, nem o tipo de acidente sofrido por ele. A Sesab afirmou ainda que o ator está recebendo todos os cuidados necessários.

Orlando viajou para Salvador para aproveitar o carnaval da cidade e publicou alguns momentos de festa em suas redes sociais. No sábado (10/2), ele disse que iria seguir Margareth Menezes no circuito Barra-Ondina, evento que dura aproximadamente cinco horas e conta com grandes camarotes no carnaval.

Caldeira fez parte do elenco da novela das sete da Rede Globo Vai na fé (2023).