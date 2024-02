BBB24: Davi, Isabelle e Marcus Vinicius estão no paredão

Davi, Isabelle e Marcus Vinicius enfrentam o paredão desta semana no BBB 24. Na formação desse domingo (11/2), o líder Lucas Henrique indicou Davi. O anjo Michel, autoimune, e Giovanna — que ganhou o colar do anjo — estavam a salvo de enfrentar a eliminação.

Na dinâmica dessa semana, os quatro mais votados em votação poderiam enfrentar a berlinda. Fernanda, com nove votos, Marcos Vinicius, com seis votos, e Wanessa Camargo, com um voto, foram os mais citados pelos participantes, mas não houve voto em nenhuma outra pessoa. Com essa situação, o líder Lucas Henrique precisou indicar mais uma pessoa, Isabelle foi a escolhida.

Wanessa Camargo foi salva pelo líder. Já Fernanda escapou do paredão na prova bate e volta.

A eliminação acontece na terça-feira (13/2).