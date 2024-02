Veja ordem e horários dos desfiles das escolas de samba do Rio

Começam, neste domingo (11/2), os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. No total, 12 escolas, divididas em dois dias de apresentações, disputam o título do carnaval deste ano. Os desfiles seguem na segunda-feira (12/2) e estão previstos para começarem às 22h em ambos os dias.

Neste domingo desfilam a Unidos do Porto da Pedra, a Beija-Flor de Nilópolis, Salgueiro, Acadêmicos do Grande Rio, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Grande Rio.



Já na segunda-feira (12/1) desfilam a Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela Unidos de Vila Isabel, Estação Primeira de Mangueira, Paraíso do Tuiuti e por fim, a Unidos do Viradouro. A Globo transmitirá os desfiles.

Confira os horários em que cada escola vai desfilar

Domingo (11/2):

Às 22h — Unidos do Porto da Pedra

Por volta das 23h e 23h10 — Beija-Flor de Nilópolis

Por volta da 0h e 0h20 — Salgueiro

Por volta da 1h e 1h30 — Acadêmicos do Grande Rio



Por volta das 2h e 2h40 — Unidos da Tijuca

Por volta das 3h e 3h50 — Imperatriz Leopoldinense

Segunda-feira (12/2)

Às 22h — Mocidade Independente de Padre Miguel



Por volta das 23h e 23h10 — Portela



Por volta da 0h e 0h20 — Unidos de Vila Isabel



Por volta da 1h e 1h30 — Estação Primeira de Mangueira



Por volta das 2h e 2h40 — Paraíso do Tuiuti



Por volta das 3h e 3h50 — Unidos do Viradouro