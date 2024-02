Caetano Veloso e Gilberto Gil curtem o carnaval juntos em Salvador

Os ícones da Música Popular Brasileira Caetano Veloso e Gilberto Gil compartilharam imagens curtindo o carnaval no Pelourinho - (crédito: Reprodução Instagram/ Fred Pontes / @brunogmonteiro) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Os ícones da Música Popular Brasileira, Caetano Veloso e Gilberto Gil compartilharam imagens curtindo o carnaval no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Os cantores desfilaram no Bloco Filhos de Gandhy neste domingo (11/2). “Oh, meu Pai do céu, na terra é carnaval. Chama o pessoal. Manda descer pra ver. Filhos de Gandhi”, escreveram os artistas em um post compartilhado no Instagram.

Neste ano, Caetano Veloso é o homenageado do bloco que celebra 75 anos e traz como tema "Beleza Pura", canção de Caetano e de A Outra Banda da Terra, de 2011. O grupo reúne cerca de quatro mil associados, composto exclusivamente por homens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

O ator Humberto Carrão também marcou presença no desfile do afoxé Filhos de Gandhy.