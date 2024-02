Paolla Oliveira 'vira onça' com truque de fantasia em desfile na Sapucaí

A atriz Paolla Oliveira "virou onça" no desfile da escola Grande Rio no Sambódromo Marquês de Sapucaí, neste domingo (11/2). A rainha de bateria acionou um mecanismo da fantasia enquanto desfilava, que a permitiu baixar e cobrir o rosto com a máscara do felino e voltar a sambar com o rosto descoberto segundos depois.



Veja o vídeo:

Temos que concordar que a Paola Oliveira divou aqui pic.twitter.com/WGKYRvHNua — Gabi ???? (@zeephspell) February 12, 2024

“Transformadora, devoradora, do jeito que é o nosso enredo", disse a artista Paolla Oliveira. Com o samba-enredo Nosso destino a ser onça, a escola Grande Rio abordou a mitologia tupinambá. A agremiação questionou como o Brasil se identifica com os povos originários, tendo como base o livro Meu Destino É Ser Onça, do escritor Alberto Mussa.



"O mito tupinambá da criação do mundo orienta os caminhos de uma narrativa que nos leva a pensar as simbologias da onça nas cosmovisões dos povos originários e em diferentes expressões das artes e das culturas brasileiras. Do ventre das matas aos impérios sertanejos, passando pelas lutas do presente e rugindo para o futuro: encaramos mais este desafio carnavalesco de frente, dentes e garras à mostra, incorporando a bravura e bebendo a encantaria", destacou a Grande Rio.

Veja a letra do enredo da Grande Rio:

Trovejou, escureceu!

O Velho Onça, senhor da criação

É homem-fera, é brilho celeste

Devora e se veste de constelação

Tudo acaba em fogaréu

E depois transborda em mar

A terceira humanidade Cuaraci vem clarear

Ê, Sumé, nas garras da sua ira

Enfrentou Maíra, tanto perseguiu!

Seus herdeiros vivem essa guerra

Povoando a Terra

A voz Tupinambá rugiu:

É preta, parda, é pintada, feita a mão

Suçuarana no sertão que vem e vai

Maracajá, jaguatirica ou jaguar

É jaguarana, Onça Grande, mãe e pai

Yawalapiti, Pankararu, Apinajé

O ritual Araweté, a flecha do Kamaiurá

No tempo que pinta a pedra, pajelança encantada

Onça-loba coroada na memória popular

Kiô! Kiô, kiô, kiô, kiera...

É cabocla, é mão-torta

Pé-de-boi que o chão recorta

Travestida de pantera

Kiô! Kiô, kiô, kiô, kiera...

A folia em reverência

Onde a arte é resistência

Sou Caxias, bicho-fera!

Werá werá auê, nauru werá auê!

A “Aldeia Grande Rio” ganha a rua

No meu destino a eternidade

Traz no manto a liberdade...

Enquanto a onça não comer a Lua!