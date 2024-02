BBB24: enquetes apontam brother eliminado com rejeição na terça (13/2)

O 8º paredão do BBB24 será decidido na terça-feira (13/2), após uma tensa votação aberta no domingo (11/2). Marcus Vinicius, segundo mais votado da casa, e Davi e Isabelle, ambos indicações do líder, enfrentam a eliminação. Dessa vez, o voto é para quem deve deixar a casa.

Segundo enquete do UOL, Marcus deve ser o próximo a sair da casa. Com mais de 375 mil participações, a votação aponta saída do brother com 78,78%.

Levantamento Votalhada desta segunda-feira (12/2) (foto: Reprodução/Votalhada)

Já a enquete do Votalhada, que calcula a média entre votações em sites, no X/Twitter, YouTube, e Telegram, aponta a eliminação de Marcus com 82,47%. O site contou cerca de 2 milhões de votos em diferentes plataformas.

Enquete UOL desta segunda-feira (12/2) (foto: Reprodução/UOL)

Como alertado pelos próprios organizadores, as enquetes não possuem caráter científico ou influência sobre o resultado. A votação oficial ocorre no site do Gshow.