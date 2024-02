BBB 24: Cleo revela o que pensa sobre Yasmin Brunet no reality

Cleo foi alvo de uma enxurrada de críticas ao longo dos últimos dias, ao ter comentado uma situação de Yasmin Brunet no BBB 24. Na ocasião, Davi Brito usou o termo "psiu" durante uma conversa com a modelo, e a atriz saiu em defesa dela.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a filha de Gloria Pires explicou a situação, e afirmou que foi uma questão de interpretação, após ter recebido críticas, e ter deletado as publicações sobre o assunto, feitas no Twitter.

"Eu não defendi [a Yasmin] exatamente. Eu vi uma situação que eu interpretei de um jeito, e depois até apaguei o tuíte, não foi bem assim. Assisti tudo na íntegra e mudei de ideia", declarou Cleo.

"Hoje em dia, ser famoso é estar preparado para alguém estar em pé de guerra com você, sem você saber por que", continuou a atriz, que mais uma vez comentou sobre a possibilidade de participar do reality show, um dia. "Eu me sentiria honrada [com um convite], mas não me daria bem nesse ‘job’. Ficar aqui de fora assistindo é melhor, eu prefiro", disse ela.

