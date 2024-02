BBB 24: Marcus Vinicius é eliminado com 84,86% dos votos

O comissário de bordo Marcus Vinicius, de 30 anos, é o eliminado da semana no Big Brother Brasil 2024. O paranaense foi eliminado do jogo com 84,86% dos votos, sendo a maior rejeição até este momento de jogo.

Também estavam no paredão o baiano Davi, que teve 12,07% dos votos para sair, e a cunhã Isabelle, com 3,07 %.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt começou perguntando para Marcos como é enfrentar uma dupla de amigos. Ao longo do discurso, o apresentador reforçou que amizade, aliança e parceria são fundamentais para a permanência na casa.

Relembre a formação do paredão

Na dinâmica dessa semana, os quatro mais votados poderiam enfrentar a berlinda. Fernanda, com nove votos, Marcos Vinicius, com seis votos, e Wanessa Camargo, com um voto, foram os mais citados pelos participantes, mas não houve voto em nenhuma outra pessoa. Com essa situação, o líder Lucas Henrique precisou indicar mais uma pessoa, Isabelle foi a escolhida.

Wanessa Camargo foi salva pelo líder. Já Fernanda escapou do paredão na prova bate e volta.