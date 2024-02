Disney+ vai receber documentário sobre Hideo Kojima

O documentário sobre o diretor de games mais famoso da indústria, Hideo Kojima, está muito próximo de seu lançamento. Nele serão explorados detalhes sobre a construção do mundo visto em Death Stranding, e finalmente o doc ganhou data de estreia.



Em seu programa no YouTube da Kojima Productions, o HideoTube, o diretor fez diversos anúncios sobre projetos vindouros, incluindo seu documentário que chega ao Disney+ em 23 de fevereiro.

Hideo Kojima: Connecting Worlds vai focar na carreira do diretor depois de sua saída conturbada da Konami e do processo de desenvolvimento de seu próprio estúdio, a Kojima Productions. Além disso, vai focar na produção do último jogo do diretor, Death Stranding, que saiu para PlayStation 4 e, posteriormente, para PlayStation 5 e PC.



O longa traz depoimentos de diversos atores e diretores que participaram da obra de Kojima, como Norman Reedus, que interpreta o protagonista de Death Stranding Sam Porter Bridges, e retornará em Death Stranding 2: On The Beach; o do diretor de Mad Max, George Miller, que vai interpretar um personagem no segundo jogo; e o do diretor Guillermo del Toro, que interpreta Deadman no primeiro jogo.



“Videogame é uma arte, mas a única pessoa comandando a orquestra é o autor”, diz Del Toro, no trailer de anúncio.



A primeira exibição do documentário ocorreu em 17 de junho de 2023, no Tribeca Festival, realizado no Even Theatre em Nova York. Hideo Kojima: Connecting Worlds chega em 23 de fevereiro pelo Disney+, mas no Brasil é esperado que chegue ao catálogo do Star+.