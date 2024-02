Sobrinho de Michael Jackson aparece caracterizado do tio para filme; conheça

As primeiras imagens da cinebiografia de Michael Jackson chamaram a atenção da web por causa da semelhança do sobrinho do Rei do Pop, Jaafar Jackson, que irá interpretá-lo nas telonas — o filme está em fase de gravação.

Na cinebiografia, Jaafar vai interpretar o tio na fase adulta da carreira enquanto o ator Juliano Krue Valdi, de 9 anos, fará a versão jovem.

A primeira imagem do longa chamou atenção nas redes sociais. Ela mostra Michael, no filme, cantando em um palco. Rapidamente, internautas buscaram a imagem referência do artista, em vida, e perceberam a semelhança.

New photo of Jaafar Jackson as #MICHAEL was taken by Kevin Mazur, photographer who documented Michael's last rehearsal in 2009 and now Jaafar's first performance. pic.twitter.com/lNCsfSTpjO — MJ Access ? (@AccessMJ) February 13, 2024

Quem é Jaafar Jackson

Jaafar era sobrinho de Michael, filho do Jermaine Jackson, quarto filho de Joe e Katherine, e portanto irmão mais velho do cantor.

Aos 27 anos, Jaafar revelou que teve o pai como inspiração para seguir na carreira musical. Apesar de estar há 10 anos na indústria fonográfica, a primeira canção dele foi lançada em 2019.

Umas das músicas de Jaafar, Got me singing, foi gravada no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro e, em entrevista ao g1 na época, o cantor revelou que não se importava com as comparações com o tio, que gravou a canção They don't care about us, em Salvador e no Rio de Janeiro.

As semelhanças entre Michel e Jaaffar também foi comentada por ele em 2019, quando afirmou que as aceita e as agradece. "Minha família inteira tem um tom de voz semelhante", afirmou ele.

Quando foi anunciado no papel do tio na cinebiografia, Jaafar escreveu nas redes sociais que era uma honra dar vida a história do tio.

Confira a música de Jaafar: