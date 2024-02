Israel divulga vídeo de chefe do Hamas fugindo por túnel em Gaza

As Forças de Segurança de Israel (IDF, na sigla em inglês) divulgaram na terça-feira (13/2) um vídeo em que afirmam ser a fuga de Yahya Sinwar, considerado o número dois na hierarquia do Hamas, após início do conflito entre Hamas e Israel na Faixa de Gaza.

O vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, mostra um homem e várias crianças passando por um túnel subterrâneo ao qual o IDF afirmou pertencer à Sinwar.

Nas imagens não é possível ver o rosto do homem em questão, mas caso seja confirmado que é Sinwar, seria a primeira aparição dele desde o começo da guerra.

De acordo com o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do IDF, o vídeo teria sido registrado em 10 de outubro e passa por baixo da cidade de Khan Younis no sul de Gaza. As pessoas que o acompanham nas imagens seriam um de suas esposas, os três filhos, e o irmão, segundo um porta-voz da IDF.

O registro teria sido obtido por Israel por meio de câmeras de vigilância do Hamas em túneis — recentemente recuperadas pelas tropas das Forças de Segurança.

Sinwar não foi preso por Israel, contudo o país afirma que já sabe a localidade do abrigo onde ele ficou após as imagens feitas no túnel.

Segundo Hagari, esses túneis funcionam como uma espécie de rede subterrânea, em que o Hamas teria acesso para levá-los inclusive para localidades onde reféns são mantidos. Além disso, funcionaria como um local onde líderes do Hamas se escondem.

“Os líderes do Hamas, onde quer que estejam escondidos, devem saber que estão com tempo emprestado", afirmou o porta-voz.

