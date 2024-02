Com a premissa de explorar as origens dos gigantes, o longa-metragem Godzilla e Kong: o novo império, que será lançado no Brasil em 28 de março, também conta com uma aliança entre os titãs em uma épica batalha contra uma ameaça escondida no mundo que pode comprometer a existência deles e de toda a humanidade. O diretor Adam Ingard (Godzilla vs Kong) retorna para comandar a sequência e afirmou que o público poderá ver diferentes versões dos temíveis mutantes nas telas.

No novo trailer, é possível ver épicas batalhas acontecendo no Rio de Janeiro e nas pirâmides do Egito. Godzilla e Kong unem forças contra um novo monstro do monsterverse, o temido Skar King, um primata gigante e maligno que deixa a Terra Oca para criar caos e destruição no mundo humano.

O cineasta declarou que se inspirou em comédias policiais dos anos 1980 e 1990 para narrar a aliança criada entre Kong e Godzilla. As diferentes skins dos personagens trazem uma ideia de evolução para lidar com o desconforto de uma grande ameaça. O elenco do longa conta com Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Brian Tyree Henry (Trem-Bala), que também marcou presença na primeira sequência.