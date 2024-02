A Marvel Studios divulgou o novo elenco de Quarteto Fantástico nesta quarta-feira (14/2), por meio das redes sociais. Quem dará vida aos personagens são os atores Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (The Crown), Ebon Moss-Bachrach (The Bear) e Joseph Quinn (Stranger Things).

"Com vocês, a primeira família da Marvel: Pedro Pascal, como o Sr. Fantástico; Vanessa Kirby, como a Mulher Invisível; Ebon Moss-Bachrach, como o Coisa; e Joseph Quinn, como Tocha Humana; são o Quarteto Fantástico", diz a publicação da Marvel.



Segundo a postagem, a estreia do filme está prevista para 25 de julho de 2025.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024

O Quarteto Fantástico é formado pelos heróis Reed Richards, o Sr. Fantástico; Sue Storm, a Mulher Invisível; Johnny Storm, o Tocha Humana; e Ben Grimm, o Coisa.