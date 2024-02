Após deixar a TV Globo, Gloria Pires recebe proposta de concorrente

Gloria Pires é um dos maiores nomes da Teledramaturgia Brasileira, e depois de arrasar na pele de Irene, a vilã de Terra e Paixão, a atriz veterana se despediu da TV Globo, mas não deve ficar muito tempo fora da telinha.

De acordo com o site Notícias da TV, Gloria Pires recebeu uma proposta da HBO Max, que tem investido no filão de novelas para a plataforma.

O site contou que Gloria Pires recebeu uma proposta para viver um dos principais papéis do remake de ‘Pai Herói’, que será produzido pelo serviço em 2025.

Apesar do interesse da HBO Max, a Globo também deseja contar com Gloria Pires no remake de ‘Vale Tudo’, principal aposta do canal em 2025. Por lá, o desejo da direção seria que a atriz vivesse Raquel Acioli, personagem de Regina Duarte no original.

Reprodução/Gshow

