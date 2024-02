Jojo Todynho debocha de Val Marchiori após ser acusada de faltar em audiência

Após ser criticada por sua ausência em uma audiência jurídica contra Val Marchiori, Jojo Todynho não hesitou em rebater. A cantora processou a socialite em 2023 por comentários gordofóbicos nas redes sociais e pedia R$ 50 mil de indenização por danos morais. No entanto, Val reclamou da ausência de Jojo, que justificou não ter sido citada no processo.

Em suas redes sociais, Val Marchiori expressou sua indignação com a situação, destacando sua presença na audiência enquanto Jojo, segundo ela, estava "descansando plenamente". Jojo, por sua vez, respondeu nos Stories do Instagram, argumentando que não compareceu por não ter sido formalmente citada no processo.

A troca de farpas continuou com Jojo debochando da situação e ironizando a postura de Val, sugerindo que a socialite estaria buscando atenção. A cantora destacou que sua advogada não foi devidamente intimada para comparecer à audiência, o que justificaria sua ausência.

No desfecho, Jojo publicou um vídeo simulando seu ‘acordar’, em uma provocação leve à postura de Val Marchiori, encerrando o episódio com um tom sarcástico. A disputa pública entre as duas personalidades continua a alimentar os holofotes, trazendo à tona questões de notoriedade e litígios judiciais no mundo das celebridades.

