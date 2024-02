BAFTA 2024: Confira a lista de ganhadores do Oscar britânico

Uma das principais premiações cinematográficas da temporada de início de ano, o British Academy Awards, Bafta, foi realizado em Londres, no último domingo (18/02). As grandes estrelas da noite foram os longas Oppenheimer e Pobres Criaturas. O evento, conhecido popularmente como Oscar britânico, foi apresentado por David Tennant e premiou o melhor do cinema em 2023.

O grande nome da noite, Oppenheimer levou sete prêmios, das categorias de Melhor filme, Melhor direção (Christopher Nolan), Melhor ator (Cillian Murphy), Melhor ator coadjuvante (Robert Downey Jr.), Melhor fotografia, Melhor edição e Melhor trilha sonora.

O grande nome da noite, Oppenheimer levou sete prêmios , das categorias de Melhor filme, Melhor direção (Christopher Nolan), Melhor ator (O segundo mais premiado, Pobre Criaturas não ficou para trás e levou cinco. Emma Stone (Cruella), a protagonista, levou para casa o prêmio da categoria de Melhor atriz. O filme também venceu nas categorias de Melhor direção de arte, Melhor figurino, Melhor cabelo e maquiagem e Melhores efeitos visuais.

Zona de interesse também foi destaque e recebeu os prêmios das categorias de Melhor filme britânico, Melhor som e Melhor filme em língua estrangeira. Da'Vine Joy Randolph (The idol) foi a vencedora da categoria Melhor atriz coadjuvante do filme Os Rejeitados, que também recebeu o prêmio de Melhor casting.

A surpresa da noite foi a performance de Sophie Ellis-Bextor cantando seu single Murder on the dancefloor. A canção lançada em 2001, voltou a tirar o fôlego do público por fazer parte da trilha sonora do filme Saltburn, que não recebeu nenhum prêmio. Barbie, que havia sido indicado a cinco categorias, também não levou nenhum prêmio.

Veja a lista completa dos vencedores Bafta 2024

Melhor filme



All of Us Strangers

Anatomia de Uma Queda

Barbie

The Holdovers

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer (vencedor)

Past Lives

Pobres criaturas

Zona de Interesse



Melhor filme britânico



All of Us Strangers

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

De Tirar o Fôlego

The Great Escaper

How to Have Sex

Napoleão

The Old Oak

One Life

Pobres criaturas

Rye Lane — Um Amor Inesperado

Saltburn

Scrapper

Tetris

Wonka

Zona de Interesse (vencedor)



Melhor estreia de um escritor, diretor ou produtor britânico



Blue Bag Life

Bobi Wine: The People's President

Earth Mama (vencedor)

The End We Start From

How To Have Sex

If the Streets Were on Fire

Is There Anybody Out There?

Belas e Recatadas

Rye Lane — Um Amor Inesperado

Scrapper



Melhor filme em língua não-inglesa



20 Days In Mariupol

Anatomia de Uma Queda

The Boy And The Heron

As 8 Montanhas

Fallen Leaves

Past Lives

Society of the Snow

O Sabor da Vida

The Teachers' Lounge

Zona de Interesse (vencedor)



Melhor documentário



20 Days In Mariupol (vencedor)

American Symphony

Beyond Utopia

De Tirar o Fôlego

High & Low - John Galliano

Little Richard: I Am Everything

Mad About The Boy: The Noël Coward Story

O Túnel de Pombos

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!



Melhor animação



The Boy And The Heron (vencedor)

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

Elementos

Nimona

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Super Mario Bros. O Filme

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante

Wish: o Poder dos Desejos

Melhor direção



Anatomia de Uma Queda

All of Us Strangers

American Fiction

Barbie

The Holdovers

How to Have Sex

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer (vencedor)

Past Lives

Pobres criaturas

Priscilla

Rye Lane — Um Amor Inesperado

Saltburn

Scrapper

Zona de Interesse



Melhor roteiro original



AIR: A História Por Trás do Logo

Anatomia de Uma Queda (vencedor)

Barbie

The Holdovers

How to Have Sex

Maestro

May December

Past Lives

Rye Lane — Um Amor Inesperado

Saltburn



Melhor roteiro adaptado



All of Us Strangers

American Fiction (vencedor)

Are You There God? It's Me, Margaret.

Dumb Money

The Killer

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres criaturas

Wonka

Zona de Interesse



Melhor atriz



Annette Bening - NYAD

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Pobres criaturas (vencedor)

Fantasia Barrino - A Cor Púrpura

Greta Lee - Past Lives

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

Margot Robbie - Barbie

Mia McKenna Bruce - How to Have Sex

Sandra Hüller - Anatomia de Uma Queda

Vivian Oparah - Rye Lane — Um Amor Inesperado



Melhor ator



Andrew Scott - All of Us Strangers

Barry Keoghan - Saltburn

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer (vencedor)

Colman Domingo - Rustin

George MacKay - Femme

Jeffrey Wright - American Fiction

Leonardo DiCaprio - Assassinos da Lua das Flores

Paul Giamatti - The Holdovers

Teo Yoo - Past Lives



Melhor atriz coadjuvante



America Ferrera - Barbie

Cara Jade Myers - Assassinos da Lua das Flores

Claire Foy - All of Us Strangers

Danielle Brooks - A Cor Púrpura

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers (vencedor)

Emily Blunt - Oppenheimer

Jodie Foster - NYAD

Julianne Moore - May December

Rosamund Pike - Saltburn

Sandra Hüller - Zona de Interesse

Melhor ator coadjuvante



Anthony Hopkins - One Life

Ben Whishaw - Passages

Dominic Sessa - The Holdovers

Jacob Elordi - Saltburn

Jamie Bell - All of Us Strangers

Mark Ruffalo - Pobres criaturas

Paul Mescal - All of Us Strangers

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr. - Oppenheimer (vencedor)

Ryan Gosling - Barbie



Melhor elenco



All of Us Strangers

Anatomia de Uma Queda

Barbie

The Holdovers (vencedor)

How to Have Sex

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Saltburn

Scrapper



Melhor cinematografia



Barbie

Resistência

Ferrari

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Napoleão

Oppenheimer (vencedor)

Pobres criaturas

Saltburn

Zona de Interesse



Melhor figurino



Asteroid City

Barbie

Ferrari

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Napoleão

Oppenheimer

Pobres criaturas (vencedor)

Saltburn

Wonka



Melhor edição



All of Us Strangers

Anatomia de Uma Queda

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Missão: Impossível — Acerto De Contas Parte 1

Oppenheimer (vencedor)

Pobres criaturas

Saltburn

Zona de Interesse



Melhor cabelo e maquiagem



Barbie

Ferrari

Golda — A Mulher de Uma Nação

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Napoleão

Oppenheimer

Pobres criaturas (vencedor)

Priscilla

Wonka



Melhor trilha sonora original



American Fiction

Barbie

Indiana Jones e o Chamado do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer (vencedor)

Pobres criaturas

Saltburn

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Wonka



Melhor design de produção



Asteroid City

Barbie

Ferrari

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Napoleão

Oppenheimer

Pobres criaturas (vencedor)

Wonka

Zona de Interesse



Melhores efeitos visuais

Barbie

Resistência

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Indiana Jones e o Chamado do Destino

Missão: Impossível — Acerto De Contas Parte 1

Napoleão

Oppenheimer

Pobres criaturas (vencedor)

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Wonka



Melhor som

Barbie

Ferrari

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Missão: Impossível — Acerto De Contas Parte 1

Napoleão

Oppenheimer

Pobres criaturas

Wonka

Zona de Interesse (vencedor)



Melhor curta de animação britânico



Crab Day (vencedor)

Sweet Like Lemons

The Smeds and The Smoos

Visible Mending

Wild Summon

World to Roam



Melhor curta britânico



Essex Girls

Festival of Slaps

Finding Alaa

Gorka

Jellyfish and Lobster (vencedor)

Jill, Uncredited

Mighty Penguins

The One Note Man

Such A Lovely Day

Yellow