Festival Doce Maravilha divulga as atrações para a edição de 2024

Nesta segunda-feira (19/2), a organização do festival Doce Maravilha divulgou nas redes sociais a lista de atrações confirmadas parao evento deste ano. A segunda edição do festival será realizado em 25 e 26 de maio, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Dos 40 artistas confirmados para os dois dias de evento, as principais atrações de cada dia serão Jorge Ben Jor, que apresenta É coisa nossa!, e Maria Bethânia convida Xande de Pilares. Os ingressos do Doce Maravilha têm pré-venda exclusiva para clientes ELO na terça-feira (20/2) e quarta-feira (21/2), e a venda geral será aberta ao público na quinta-feira (22/2), tudo no site da Eventim.

Nelson Motta é novamente responsável pela curadoria do Doce Maravilha, referência da cena cultural e participante de grandes momentos históricos da música e da indústria fonográfica no país. Seguindo o modelo de celebração e liberdade, a programação permite que artistas se manifestem da forma que gostariam de reverenciar, ao seu modo e na sua linguagem, a riqueza e a pluralidade da música brasileira. O evento promete contribuir com o movimento sustentável com uma série de ações com foco de diminuir o impacto da produção.

Confira a programação:

25 de maio

- Jorge Ben Jor apresenta É coisa Nossa!

- Jorge Aragão convida BK, Xamã, Djonga, Ana Carolina e Negra Li

- Letrux canta O Último Romântico

- Ayabass: Luedji Luna, Larissa Luz e Xênia França

- Àtoxxxá & É o Tchan

- Mayra Andrade convida Rachel Reis

- Donato Imperial: Orquestra Imperial, Donatinho e Marcos Valle

- DJs: DJ Ingrid, B2B, Marinhx, Vhoor, MarthaSupernova, Tropicals, Jaquelone, DJ Nepal

26 de Maio

- Maria Bethânia convida Xande de Pilares

- Capital Inicial convida Zélia Duncan e Kiko Zambiachi celebrando 25 anos do Acústico

- Os Paralamas do Sucesso em: 40 anos de O Passo do Lui

- Nação Zumbi convida Lia de Itamaracá

- Àvuá convida Bela Ciavatta

- Ana Frango Elétrico convida FBC e Bruno Berle

- Nosso Sonho: Nova Orquestra, Bucheca, Deize Tigrona e Gabriel do Borel

- DJS: Tahira, Marcelinho da Lua, Sô Lyma, Tamenpi, Glau, Mangolab DH Set, B2B, Banana Gold com Rafa Pinta e Khalleb