Paolla Oliveira é escalada como protagonista da próxima novela da Globo

Paolla Oliveira, que está longe das novelas desde 2023, está reservada para realizar seu retorno em grande estilo ao gênero, no horário das nove. Isso porque, a Globo assegurou seu nome no elenco de Mania de Você, a substituta do remake de Renascer.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, o nome da atriz é dado como certíssimo no elenco principal da futura produção da faixa, assinada por João Emanuel Carneiro, e que possui previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano.

O nome de Paolla Oliveira, por sua vez, sempre esteve confirmado no elenco da próxima novela das nove da Globo, mas não era uma certeza absoluta, pelo menos até então. A atriz, inclusive, não é vista nas tramas desde Cara e Coragem (2022), em que viveu uma das protagonistas.

O mais recente trabalho da artista no horário nobre foi em A Dona do Pedaço (2019). Ainda neste ano, a namorada de Diogo Nogueira poderá ser vista em Justiça 2, série do Globoplay, que inicialmente seria lançada no ano passado, e foi adiada para este ano.

