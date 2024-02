Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (21/2)

O Despertar e a rotina

Data estelar: Lua Vazia das 3h37 até 10h41

Ao despertar, sacode o torpor, mas se o torpor estiver grudado em teus olhos e teu ânimo, não hesites, te despreocupa e, dentro do possível, continua descansando, mas se não conseguires a façanha, então te levanta para cumprir as inevitáveis formalidades e compromissos com a maior alegria possível, te desapegando dos resultados.



A rotina é um bom fundamento para a construção do destino, porém, essa não há de ser pautada pelo relógio, mas pelo teu ânimo, e cada coisa que precisares fazer, porque faz parte da rotina, há de ser desempenhada única e exclusivamente quando tenhas ânimo e boa vontade para tanto, e se por essas coisas misteriosas do fluxo anímico de nossa humanidade, tu nunca encontrares ânimo para fazer o que seja necessário, então saberás, por certo, quem é tua principal inimiga, a preguiça.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está uma boa hora para você fazer as alianças disponíveis, e que vão precisar de muita articulação de sua parte, porque, por enquanto, nem todas as pessoas estão convencidas de se aliar ao seu caminho. Articulação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A oportunidade chega rápida e vai embora velozmente, e só a aproveita quem tiver a boa vontade de se agarrar a ela e fazer o necessário para a tornar realidade. A celeridade é a alma do negócio deste momento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Uma boa ideia é um bom começo de caminho, mas é uma iniciação, e não uma graduação. Se quiser graduação, então pegue a boa ideia e se atreva a praticar tudo o necessário até essa se transformar em obra consumada

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sem uma dose de atrevimento posto em prática, nem que seja para quebrar a cara por confundir fantasia com pressentimento, o futuro continuaria sendo uma teoria para sempre. Sem atrevimento o futuro não se realiza.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se os encontros se transformam em desencontros, quem tem a culpa? Não se trata de culpados e vítimas, mas de entender e aceitar que depois dos encontros começa a construção dos relacionamentos, aí é a prova dos nove.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não precisa de mais nada além de agarrar a oportunidade e a colocar em prática sem grandes questionamentos. Se vai dar certo ou errado é uma pergunta irrelevante, porque o que importa agora é a criatividade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O futuro é tão real e determinante para a construção de seu destino quanto o passado, mas há uma diferença entre os dois. O passado se repete por inércia, e o futuro só pode se realizar como resultado de seu atrevimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ter ou não ter a razão é algo irrelevante, e seria uma perda de tempo e de recursos energéticos você se envolver em qualquer tipo de discussão nesse sentido. Vai ganhar quem tiver coragem de fazer o necessário.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Toda negociação encontra sua razão de ser em certo nível de divergência a respeito de algo que se pretende adquirir ou vender, ou ainda num nível subjetivo de relacionamento. O destino, porém, é a convergência.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Assegure seus interesses, mas tenha em mente que, muito provavelmente, haja outras pessoas que tenham seus mesmos interesses, e que, por isso, em algum momento vocês se encontrarão ou desencontrarão. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dizem que o mundo inteiro é um palco no qual cada ser humano desempenha a parte que lhe toca no roteiro, mas acontece também que ninguém sabe muito bem qual é seu papel. Aí as pessoas se dedicam ao autoconhecimento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Para começo de conversa, você deve ter total ciência de suas resoluções interiores, para só depois verificar as circunstâncias e o cenário em que você colocará em prática suas resoluções. Você sabe o que você quer?