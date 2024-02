Segunda temporada de ‘A batalha dos 100’ tem estreia confirmada

A segunda temporada do reality A batalha dos 100: desafio subterrâneo chega ao catálogo da Netflix em 19 de março. O seriado coreano original da Netflix tem a premissa de buscar a melhor forma física entre participantes conhecidos por cuidarem do próprio corpo e exercerem atividades em alto nível. O programa convida 100 participantes para competir entre si em diferentes desafios, e provar coragem, transcendendo idade, gênero, categoria de peso e nacionalidade em uma competição acirrada.

Após o sucesso da primeira temporada, A batalha dos 100 retorna com novos desafios e novos patamares de resistência física e mental. Em A batalha dos 100: desafio subterrâneo os participantes serão levados além do limite, enfrentando situações que exigem que eles naveguem entre o sacrifício e o desejo, bem como entre a cooperação e a competição. A nova temporada do reality conta com a participação de atletas renomados de alta performance, como Kim Dong-hyun, lutador coreano do UFC, com o maior número de vitórias pela Coreia, Lee Won-hee, medalhista de ouro olímpico no judô e Anthony Jung, medalhista de ouro na categoria luta-livre.

A Batalha dos 100: desafio subterrâneo, terá como cenário uma mina subterrânea e um grupo diversificado de participantes incluindo diplomatas do FBI, atores, cantores, policiais e militares. Com três em cada 10 participantes sendo atletas ou ex-atletas da equipe nacional, o programa é um evento esportivo internacional exclusivo da Netflix.