Confira a lista de filmes e séries que estreiam em 2024 na Netflix

Pioneira entre as principais plataformas de streaming do mundo, a Netflix confirmou as produções — entre filmes, séries e documentários — estão previstas para estrearem em 2024. São milhares de horas de conteúdo audiovisual produzido sob o selo da própria plataforma, responsável por alçar ao estrelato produções que se tornaram fenômenos como a série coreana Round 6 e os blockbusters instantâneos La Casa de Papel e Stranger Things. Em novo vídeo publicado pela Netflix nesta quinta (1/2), alguns dos novos filmes e séries da plataforma podem ser conferidos pelo público.

São estreias de novos conteúdos e continuações de histórias que o pessoal de casa está familiarizado, como a chegada da terceira e última temporada do romance LGBTQIAPN+ Young Royals, a terceira temporada do drama de época Bridgerton e a continuação da aclamada animação Arcane, prevista para estrear em novembro. Contudo, algumas das superproduções anunciadas não têm data de estreia confirmada, o que faz aumentar a ansiedade e expectativa das legiões de fãs que essas séries reúnem. Confira a seguir a lista de principais filmes e séries previstos para ganharem as telinhas em 2024.

Principais estreias da Netflix em 2024

Bom Dia, Verônica (3ª temporada) – 14/2

Avatar: O Último Mestre do Ar – 22/2

Através Da Minha Janela 3: Olhos Nos Olhos – 23/2

Code 8: Renegados - Parte II – 28/2

Young Royals (3ª temporada) – 11/3

Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora De Cicatrizes – 19/4

Bridgerton (3ª temporada) – 16/5

Arcane (2ª temporada) – novembro

O Agente Noturno (2ª temporada) – sem data confirmada

Casamento Às Cegas Brasil (4ª temporada) – sem data confirmada

Cobra Kai (6ª temporada) – sem data confirmada

De volta aos 15 (3ª temporada) – sem data confirmada

Elite (8ª e última temporada) – sem data confirmada

Emily em Paris (4ª temporada) – sem data confirmada

Heartstopper (3ª temporada) – sem data confirmada

O Poço 2 – sem data confirmada

Um Tira Da Pesada 4: Axel Foley – sem data confirmada