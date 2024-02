Segunda parte de Duna finalmente chega aos cinemas

O diretor de cinema canadense Denis Villeneuve encontra os fãs durante um evento no tapete vermelho do filme "Duna: Parte Dois" em Seul, em 22 de fevereiro de 2024 - (crédito: JUNG YEON-JE / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

Após meses de espera, a segunda parte da saga de ficção científica Duna chega aos cinemas na próxima semana, com o astro Timothee Chalamet como o protagonista Paul Atreides.

Duna - Parte 2 é a sequência de um dos grandes sucessos cinematográficos de 2021 e teve seu lançamento adiado várias vezes, inicialmente devido à covid-19 e posteriormente por estratégia comercial.

Neste novo capítulo, o diretor canadense Denis Villeneuve reúne novamente o elenco do sucesso de bilheteria e crítica, com Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson e Josh Brolin, além de contar com a entrada de Lea Seydoux e Austin Butler (Elvis).

Timothee Chalamet interpreta o príncipe Paul Atreides, que, após escapar de um massacre com sua mãe, se une a um grupo de fugitivos no árido planeta Duna, onde a única arma que parece capaz de derrotar o sanguinário Império são gigantescos vermes da areia.

Ao mesmo tempo, Atreides, que gradualmente se transforma no messias dos habitantes originais do planeta, deve lutar contra seus próprios demônios.

"Paul se transforma internamente em um líder", explicou Chalamet, de 28 anos, à imprensa durante sua recente passagem por Paris.

"O mais importante para um homem de poder é o que ele guarda dentro de si", refletiu o jovem ator.

Desde sua publicação em forma de série de ficção científica pelo escritor americano Frank Herbert, nos anos 1960, "Duna" tinha a energia de um livro amaldiçoado para o cinema, com adaptações frustradas (Alejandro Jodorowsky) ou fracassos de bilheteria (David Lynch, em 1984).

O novo capítulo teve locações como Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Hungria e Itália.

A estrela de "Homem-Aranha" e da série "Euphoria", Zendaya, interpreta a companheira de deserto de Chalamet, Chani, que deve competir com o crescente compromisso de seu amado pela batalha para libertar seu povo.

Villeneuve "deu ao personagem um caráter forte", explicou a atriz e modelo à imprensa. "Deu a ela algo para acreditar, algo diferente do que os que a rodeiam acreditam".

"Isso me permitiu experimentar constantemente sentimentos internos complicados", disse Zendaya.

Austin Butler também ganha destaque em um papel sinistro, do vilão Feyd-Rautha - interpretado por Sting na adaptação de David Lynch.

Ao mesmo tempo, Rebecca Ferguson cativa o espectador como a mãe do príncipe-herói, além de ser adepta de uma misteriosa ordem de freiras místicas com poderes especiais, as Bene Gesserit.

Para se preparar para o personagem, Austin Butler contou à imprensa que treinou com um amigo das forças especiais dos Estados Unidos, os Navy Seals.

A filmagem foi difícil, mas as cenas e efeitos especiais prometem deslumbrar, assim como na primeira parte.

"Devo ser masoquista, sempre escolho filmes emocional ou fisicamente difíceis, como 'Everest', no qual sentimos tanto frio que não conseguíamos dormir, ou Duna, que filmamos a 45º C com a boca cheia de areia", brincou Josh Brolin em entrevista à AFP.