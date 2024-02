Pai de Vanessa Lopes fala sobre nova rotina da filha: ‘Descansar a mente’

Alisson Ramalho, pai da influencer Vanessa Lopes, do BBB 24, atualizou o estado da filha nesta quarta-feira (21/2), nos stories, após entrevista reveladora no último domingo (18) para o Fantástico.

‘Descansar a mente’

"Adaptando a nossa rotina junto com os cuidados da Vanessa. As pessoas me perguntaram sobre a mudança de rotina. É questão de adaptação, a capacidade de adaptação do ser humano é gigantesca. Quando falo em estado de vigília, mesmo com esse acompanhamento que fazemos com a Vanessa, inclusive, uma boa parte desse tratamento é descansar a mente", começou ele em vídeo nos stories.

O pai da influencer ainda reforçou que não precisou parar de trabalhar após a filha ser diagnosticada com quadro psicótico agudo. "Eu não parei de trabalhar porque não houve necessidade. Na vida a gente tem sempre que trabalhar com a capacidade adaptativa", concluiu.

No último domingo (18), Vanessa Lopes, em entrevista ao Fantástico, revelou que não é a primeira vez que precisou buscar acompanhamento médico. "Eu já tinha tido episódios em que precisei de acompanhamentos médicos, mas não nesse nível", desabafou.

