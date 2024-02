Adriana Samartini se apresenta neste sábado (24/2) em complexo de bem-estar

Neste sábado (24/2), a partir das 9h, o complexo de bem-estar Clube.Co recebe a cantora brasiliense Adriana Samartini para a a apresentação da Ressaca de carnaval da Clube.Co, evento que reunirá práticas desportivas e muito lazer para toda a família. Ao todo, cinco aulas coletivas serão oferecidas para os alunos do complexo com direito a acompanhantes. O complexo Clube.Co está localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul trecho 3.

Aos interessados pelo evento, mas que não são alunos regulares da Clube.Co, o day use pode ser adquirido pelo valor de R$ 45. Entre as aulas coletivas oferecidas estão modalidades como futevôlei, yoga, ginástica localizada, cross training e clube dance. E, caso a fome aperte depois das aulas, haverá churrasquinho, a partir de 12h30, ao lado da piscina, onde Adriana Samartini comanda a diversão diretamente da parte externa do complexo.

Adriana Samartini é uma cantora de repertório bastante versátil, que une música popular brasileira ao animado axé baiano. Afinal, ao se tratar de uma “ressaca” de carnaval, nada melhor do que fazer referência aos clássicos que animam o país de norte a sul nesta época do ano.