Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (24/2)

Coreografia Cósmica

Data estelar: Lua Cheia em Virgem.

Em nosso coração é decidida, a cada instante, a medida que separa ou aproxima o céu e a terra, porque nós somos o elo que une o Infinito e o infinitesimal, o visível e o invisível, mas não é suficiente nascermos humanos para que essa conexão se torne radiante, isso não acontece por si só, mas como efeito de um pressentimento transformado em vontade concreta, que se dedica a desenvolver o que de outra maneira continuaria dormente até, um dia, a vontade o despertar.



O ser humano que somos não se torna mais humano e aperfeiçoado como resultado de correntes instintivas que funcionam por si sós, mas como efeito de, intimamente, termos pressentido haver algo maior que nós, e sentimos também uma espécie de chamado, muito belo, muito doce, a vocação de nos integrarmos a uma colossal coreografia cósmica.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem todos os conselhos que as pessoas oferecem são provindos do coração, em geral as pessoas falam de suas próprias experiências e acham que podem ser repetidas por todos e se obterem os mesmos resultados. Só que não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As coisas boas que acontecem são uma espécie de recompensa que a alma recebe, se gratificando com a vida. Isso é muito bom, mas não há de ser tratado como um destino que você deva buscar o tempo todo de sua vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há um momento em que a alma não precisa saber mais nada, apenas praticar o que já sabe, porque através da prática conseguirá ter discernimento suficiente para distinguir os bons argumentos das fantasias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Como não sabemos tudo, vivemos fazendo apostas, acreditando em nossas narrativas e argumentos em nome do que pretendemos obter como resultado, mas nunca tendo completa certeza do que vamos conseguir. Assim é a vida.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando coisas boas acontecem às pessoas com que nos relacionamos, é comum que a alma seja tomada por sentimentos ambíguos, porque nenhum de nós ainda é tão elevado espiritualmente para celebrar o sucesso alheio como o próprio.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando a alma está alegre e entusiasmada, tudo é fácil, tudo é simples, tudo é rápido de fazer. A boa vontade é tudo na vida, e seria sábio de sua parte sustentar essa condição o máximo de tempo possível. Todos os dias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O ambiente está muito bom e há bastante alegria, ou pelo menos há uma busca determinada dela. Buscar a alegria brinda com alegria suficiente, porque a recompensa da busca da alegria é ela mesma, sobre a marcha.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A alegria é um sentimento que merece ser compartilhado, mas nem sempre as pessoas andam dispostas ao sentimento, em geral as pessoas preferem girar em torno de suas dores e sofrimentos, que parecem mais consistentes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Resmungar diante do que de qualquer maneira teria de ser feito é uma forma de se rebelar contra o inevitável, ou seja, uma perda de tempo e de recursos energéticos. Melhor deixar de desafiar o destino e o aceitar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As facilidades que se apresentam não precisam ser tratadas com desconfiança, como se escondessem armadilhas por trás de sua simpática presença. Há momentos da vida que são assim, fáceis e divertidos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça o melhor, mas não apenas para si, faça o melhor para as pessoas com que se relaciona. Essa é a parte mais difícil, porque muitas vezes nos comportamos imaginando que pensamos em outrem, mas seguimos pensando em nós.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A boa vontade será sempre muito boa, mas não há de ser ingênua, porque isso a destituiria de sua dignidade. Se você valoriza sua boa vontade, então faça a si o favor de selecionar direito a quem vai oferecê-la.