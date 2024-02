Argentina também vive epidemia de dengue e registra 35 mortos

A Argentina está em estado de alerta máximo devido uma invasão do Aedes Aegypti, o mosquito responsável pela transmissão da dengue. Segundo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde argentino, foram diagnosticados mais de 48 mil casos de dengue no país entre julho de 2023 e o início de fevereiro e 35 mortes pela doença.

Na última semana, o ministério argentino notificou o registro de quase 9 mil novos casos. "É muito provável que, se a situação climática se mantiver, entre abril e maio tenhamos um pico semelhante ou até maior ao do ano passado. Temos que esperar para ver o que acontece com o regime de chuvas, que também influencia", disse o Dr. Pablo Eduardo Bonvehí, chefe de Infectologia do CEMIC e ex-presidente da Sociedade Argentina de Infectologia, à imprensa local.

Segundo especialistas, a doença está chegando na parte urbanizada da cidade e pode trazer mais casos nas próximas semanas. “Estamos diante de um surto epidêmico significativo”, disse o infectologista Eduardo López, fundador da Sociedade Argentina de Infectologia Pediátrica à mídia argentina.

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) emitiu um alerta epidemiológico na sexta-feira (16/2) por um aumento geral da dengue na região das Américas.

Os Estados Unidos e outros países estão notificando viajantes que vem à América do Sul sobre o surto de dengue.