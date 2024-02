Coletivo Samba da Malandra lança o álbum Cantatouras

O coletivo Samba da Malandra, formado por mulheres da periferia, movimenta a cena musical do DF há quatro anos. E, nesse mês, o grupo lança o primeiro projeto autoral, o álbum Cantatouras, com canções inéditas. O disco marca cinco anos de existência do grupo, em uma trajetória marcada pela valorização da mulher, da diversidade e por narrativas contracoloniais. .

O lançamento de Cantatouras será realizado, hoje, no sítio Areté localizado em Taguatinga, a partir das 11h. O grupo pretende realizar uma grande festa para comemorar o lançamento do álbum, com participações especiais de cantoras e compositoras que assinam canções no disco.

Samba da Malandra surgiu da iniciativa de criar um grupo com mulheres, em todas as etapas do fazer artístico, desde a idealização à gestão. "Os homens, normalmente, estão à frente da produção e da parte financeira, as mulheres estavam apenas figurando um lugar na cena" explica a vocalista e idealizadora do grupo, Fernanda Fontoura. As principais inspirações para o grupo são histórias de mulheres que ensinam resistência e persistência. Alcione, Dona Ivone Lara, Leci Brandão e Beth Carvalho são referências para o grupo.

Entre os principais ideais que o grupo Samba da Malandra divulga em suas músicas figuram a inclusão de pessoas LGBTQIAP , aspectos da sexualidade e a pluralidade de lugares que podem ser ocupados por mulheres. O álbum, também aborda conexão com a natureza: "Fala sobre coisas muito simples, que, ao mesmo tempo, são muito intensas e complexas sob a manifestação do ser", comenta Fernanda.

"A cena de samba no DF, é composta, majoritariamente, por homens. Cris Pereira é uma referência da cena do samba, ela produz o Samba União no Calaf e o Samba na rodoviária há 17 anos. A cena do samba em Taguatinga, é relativamente recente, e está se construindo".

O álbum conversa com as mulheres em geral e as compositoras sambistas. A expectativa do grupo é que seu trabalho conquiste novos espaços onde mulheres não recebem o reconhecimento merecido. O espaço Areté foi escolhido por ser palco das gravações do álbum: "Nosso samba é um lançamento artesanal, levar esse projeto nos enche de alegria!", finaliza Fernanda.

Samba da Malandra

Show de lançamento do álbum Cantatouras, hoje, às 11h, no Sítio Areté, em Taguatinga, próximo de Samambaia Norte. A entrada no evento é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento.

*Por Ana Carolina Rubo, estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Saiba Mais Diversão e Arte Paranoá Parque recebe evento em homenagem aos heróis negros do Brasil

Paranoá Parque recebe evento em homenagem aos heróis negros do Brasil Diversão e Arte Vencedora do Jabuti, Micheliny Verunschk lança romance na Circulares

Vencedora do Jabuti, Micheliny Verunschk lança romance na Circulares Diversão e Arte Renascer: Saiba quem é Sandra e com quem ela fica no final da novela

Renascer: Saiba quem é Sandra e com quem ela fica no final da novela Diversão e Arte Fábio Porchat revela como foi beijar Sandy e dá detalhes sobre cena de nudez em filme

Fábio Porchat revela como foi beijar Sandy e dá detalhes sobre cena de nudez em filme Diversão e Arte Resumo de Renascer: tudo o que acontece na novela esta semana

Resumo de Renascer: tudo o que acontece na novela esta semana Diversão e Arte Juliana Rojas vence como melhor diretora na mostra Encounters no Festival de Berlim