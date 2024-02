Vencedora do Jabuti, Micheliny Verunschk lança romance na Circulares

A premiada escritora Micheliny Verunschk apresenta ao público o seu mais recente livro, Caminhando com os mortos (Companhia das Letras, 2024), na Livraria Circulares (CLN 113, bloco A, loja 17 - Asa Norte), hoje, às 19h. Além do lançamento da obra, a escritora fará uma sessão de autógrafos e irá bater um papo com os presentes. O evento é aberto ao público.

Mestre em Literatura e Crítica Literária e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, Verunschk nasceu em 1972, em Pernambuco. Autora de contos, poesias e romances, venceu o prêmio Jabuti de melhor romance literário em 2022 com O som do rugido da onça (Companhia das Letras, 2021). Em Caminhando com os mortos, a escritora reflete sobre as consequências da intolerância e da doutrinação religiosa.

Serviço



Lançamento do livro Caminhando com os mortos

Sexta-feira (23/2), às 19h na Livraria Circulares (CLN 113, bloco A, loja 17 - Asa Norte)