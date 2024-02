Skate Sound System será realizado na Cidade Estrutural neste domingo

A Cidade Estrutural será palco, neste domingo (25/2), da 8ª edição do Skate Sound System. O evento promove cultura urbana, esportes e responsabilidade social há mais de uma década no Distrito Federal, e tem como objetivo a inclusão social, estimular a troca cultural e atuar como agente de transformação. O evento começa às 10h e se estende até as 18h.

O Skate Sound System leva para a comunidade da Estrutural um campeonato de skate na modalidade Best Trick Open Cash for Tricks, alinhando os quatro elementos do hip-hop (break, graffiti, rap e DJ). A programação inclui a participação dos DJs do coletivo Batidão Sonoro, DJ Mak e a DJ Lunna Miranda, que prometem animar o dia de campeonato. Além disso, haverá apresentações de breaking dance com BSB-Girls, graffiti ao vivo com Julimar dos Santos e NegoJapa e apresentação musical com MC Aggin. O evento visa ocupar e incentivar o uso dos espaços públicos, gerando um senso de pertencimento na comunidade da Cidade Estrutural.

O Circuito Candango de Skate marca presença no evento para integrar os adeptos do esporte. Nas últimas edições, realizadas em 2023, skatistas, grafiteiros e MC’s se reuniram para entregar 20 prêmios para as melhores manobras de skate e promover oficinas. Francisco Pessanha, organizador do projeto, ressalta a importância do evento na comunidade, destacando o incentivo à prática esportiva, o acesso à cultura e a integração entre os participantes. "É uma ação importante que visa ocupar o ambiente escolar por

meio da arte, da cultura do skate e do hip-hop", afirma Pessanha, em nota.



Programação:

10h00 - Abertura do Evento

10h30 - DJ Ygo

11h00 - Pista Liberada

11h30 - Best trick Cash for trick

12h30 - Intervalo

13h00 - Graffiti ao Vivo com Julimar dos Santos, NegoJapa e Taty Moudrak

14h00 - Batidão Sonoro Chikin

14h30 - DJ Mak

15h30 - Best trick Cash for trick

15h30 - Dj Lunna Miranda

16h30 - Apresentação de Break com Bsb Girls

16h50 - Batidão Sonoro Dj Bola

17h00 - Best trick Cash for trick

17h30 - Pocket Show - MC Aggin e Convidados

18h00 - Encerramento

Serviço



Skate Sound System: Esporte, Música, Cultura Urbana, Diversão e Skate

No domingo (25/2), a partir das 10h, no CED 01 Cidade Estrutural. Programação gratuita. Classificação livre



*Matéria escrita por Ana Carolina Rubo, estagiária sob supervisão de Severino Francisco.

)