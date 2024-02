Dia D de combate à dengue une a população da Estrutural neste sábado (17/2)

O combate à dengue no DF continua como prioridade. Os casos estão aumentando e a Secretaria de Saúde busca formas de proteger e conscientizar a população. Neste sábado (17/2), as medidas foram tomadas na Estrutural. Uma grande tenda foi levantada para atender a população em vários quesitos diferentes, mas com um foco principal: o dia D de combate à dengue.

A Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e Militar, o Detran, a Defensoria pública, o Procon e outros órgãos do DF prepararam ações para atender o público de forma agilizada e facilitada. Porém, o foco era na contenção e tratamento da doença que vem assolando as casas dos brasilienses. Também foi disponibilizada uma tenda para corte e tintura de cabelo.







< >

Foram disponibilizados consultórios com atendimento médico, cadeiras para aplicação de soro em caso de necessidade de hidratação, testes rápidos de dengue e um espaço para vacinação geral, com doses de vacinas variadas como covid e gripe. “As nossas 13 UPAs estão bastante tensionadas pelo volume de pacientes, mas do ponto de vista de administração direta da saúde, cabe a mim ampliar o acesso às unidades básicas e fazer mais tendas como esta para que a gente diminua esse tensionamento nas UPAs”, afirma a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio.

A chefe da pasta afirma que ações como essas são imprescindíveis para sair do momento que classificou como “um tensionamento” do sistema de saúde do DF. A ideia da Secretaria é de fazer mais tendas como esta. “Iremos ter mais 11 tendas que serão posicionadas em cidades que tenham maior percentual de notificações, exatamente para acolher a nossa população”, adianta.

Apesar dos tempos difíceis a mensagem é de otimismo por parte da secretária. “Nós estamos superando e vamos superar, porque temos trabalhadores comprometidos e compromissados e estamos trabalhando com dados técnicos e de vigilância epidemiológica”, diz Lucilene Florêncio, que também prega paciência. “Essas construções são feitas dia após dia”.

Susto e aprovação popular

Uma situação incomum ocorreu por volta das 10h30 no atendimento a população. Em um intervalo de menos de cinco minutos, duas mulheres desmaiaram por desidratação e tiveram que ser colocadas no soro com emergência. Apesar do susto as duas passam bem.

Brasília, 17.02.2024- 20ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, que oferece atendimentos na área social e de saúde, que aconteceu no Centro de Juventude da Estrutural. Na imagem Maria de Jesus Lopes, com sintomas de dengue, após sofrer um pré-desmaio, acompanhada pela filha Ana Paula Lopes (camiseta rosa).Foto Luís Tajes (foto: LUIS TAJES)

Maria de Jesus Lopes foi uma delas. Segundo a filha, Ana Paula Lopes, a mãe está com sintomas de dengue desde terça-feira e foi atendida duas vezes na UPA da Estrutural. No entanto, o fato dela não melhorar fez elas procurarem mais uma vez atendimento. “Ela está muito fraca, trouxemos ela para cá e graças a Deus conseguimos que ela fosse atendida de novo”, comemora a filha que julgou como positiva a tenda. “Mais uma opção rápida de atendimento”, classifica.

A outra senhora desmaiada não foi identificada, mas ficou sob o cuidado da equipe que aplicava a hidratação e fazia os testes de dengue no local.