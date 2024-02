'Mortal Kombat 1': Pacificador chegará ao jogo em nova DLC

A Warner Bros. Games e a NetherRealm Studios anunciaram que o personagem “Pacificador” estará presente no jogo Mortal Kombat 1, como parte do conteúdo extra do jogo. Em anúncio publicado nas redes sociais, foi possível ver o trailer de introdução do personagem inspirado na série homônima e no filme Esquadrão Suicida de James Gunn, interpretado pelo ator John Cena.

O trailer publicado mostrou o personagem em ação, e revelou detalhes sobre movimentos, habilidades, mecânicas e o famoso “fatality” que faz parte das habilidades especiais de finalização de combate de cada lutador presente na franquia de jogos de luta, além de mostrar a águia careca Eagly, o pet do lutador.

Trailer de gameplay mostra o personagem em combate e habilidades do Pacificador (foto: Reprodução / Warner Bros. Games/Youtube)

A partir de 28 de fevereiro, todos os usuários que compraram o “Pacote de Kombat” terão acesso a Peacemaker, ele se junta ao Omni-Man, do seriado Invencível, que já está disponível e que faz parte dos personagens anunciados pela franquia para fazer parte do universo de Mortal Kombat, assim como o Capitão Pátria, da série The Boys.

Para todos os outros jogadores, a previsão é que o Pacificador esteja disponível a partir de 6 de março, o trailer também confirmou a personagem Janet Cage, a versão feminina de Johnny Cagen, em Mortal Kombat 1. Ela chegará ao jogo como um personagem de Kameo e estará disponível até o fim de março gratuitamente.

Mortal Kombat 1 está disponível para PS5, Xbox Series e PC.