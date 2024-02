Disney compra mais de 1 bilhão em ações da Epic Games

Na última quarta-feira (7), Bob Iger, CEO da Walt Disney, anunciou, em um comunicado oficial, que a empresa vai comprar 1,5 bilhões de dólares em ações da Epic Games, cerca de R$ 7,5 bilhões. Além dessa aquisição, Iger disse que a Disney terá um espaço reservado dentro de Fortnite para colocar suas diversas marcas.

Foi lançado um trailer oficial juntamente com o anúncio que mostra personagens animados da Disney, os super-heróis da Marvel, as animações Pixar, os sabres de luz e naves de Star Wars e os Na’vi de Avatar.

Confira:





Essa união foi exaltada pelo CEO e fundador da Epic Tim Sweeney, já que é a primeira vez que o jogo vai receber algo “externo” que será fixo no mundo de Fortnite: “A Disney foi uma das primeiras companhias a acreditar no potencial de trazer o mundo deles para o nosso Fortnite, e eles usam muito a Unreal Engine em seu portfólio. Agora estamos colaborando para algo inteiramente novo: construir um permanente, aberto e interoperável ecossistema que vai juntar as comunidades da Disney e do Fortnite".

O formato da atração é de um grande parque, semelhante aos que a empresa já é especialista em fazer, mas, mesmo com o anúncio, ainda não existe uma data para o mundo da Disney ser inserido em Fortnite.

Fortnite está disponível para PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Android e iOS.