Realizado pela Asforró-DF, a Casa cantador recebe o Sabadão do Forró

Neste sábado (24/2), trios forrozeiros do Distrito Federal são convidados para a noite do Palácio da Poesia, na Casa do Cantador, a partir das 20h. Nesta edição, o Sabadão do Forró aprecia o melhor da cultura nordestina raiz, com grandes nomes do Forró Pé de Serra. Realizado pela Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (Asforró-DF), o evento tem entrada franca e tem os shows de Trio Siridó, Galega Maluca & Trio Malucos por Forró, Forró Bjú e Arte do Nordeste.

O Sabadão do Forró envolve a comunidade em uma experiência imersiva no tradicional patrimônio cultural brasileiro, o forró. Mais de 50 trios de forró Pé de Serra raiz fazem parte dessa celebração, enaltecendo as vertentes clássicas do ritmo popular brasileiro e valorizando os artistas que mantêm viva a cultura regional no DF.

Além de comemorar a manifestação cultural do forró, a noite terminará com a apresentação e celebração do Trio Siridó, que já carrega a cultura forrozeira há 52 anos. Fundado em 1962 por José Torres da Silva, cantor e exímio tocador de triângulo conhecido como Torres do Rojão, o trio percorreu todo o Distrito Federal, marcando presença especialmente durante as festividades juninas, mas leva o forró deles para diversas regiões do país e até mesmo para o exterior. Na atual configuração, conta com a companhia do jovem sanfoneiro Nivaldo e do zabumbeiro Toim.

Serviço



Sabadão do Forró na Casa do Cantador

Sábado (24/2), a partir das 20h, na Casa do Cantador (QNN Quadra 32, Área Especial G - Ceilândia).