Projeto brasiliense ‘Cartas Misteriosas’ aborda vida após a morte

O projeto Cartas misteriosas, com produção e elenco compostos por brasilienses, mistura a linguagem audiovisual, teatral e literária fazendo uma reflexão sobre o mundo espiritual por meio de cartas psicografadas. O projeto apresenta três episódios filmados em 2023 na capital do país.

A dramaturgia, escrita pela atriz Clara Camarano, discute sobre a vida após a morte de um modo lírico. Cada episódio é dedicado uma história, entre elas a de uma mulher que perdeu a irmã, um viúvo e uma mãe que perdeu o filho e tenta, de todas as formas, se comunicar com ele por meio de cartas psicografadas, sempre com a ajuda de uma médium.

A produção de Cartas misteriosas conta com renomados atores da capital, como Luzete Fernandes, Eduardo Jayme e Bete Virgens. “Nesta produção, eu interpreto a médium e tento transmitir uma mensagem desse lado de lá tão desconhecido por meio destas cartas. Acredito na vida após a morte e creio que os episódios não só passam uma mensagem de esperança, como também refletem sobre questões existenciais”, destaca a atriz e diretora geral Luzete Fernandez.

O projeto é gratuito e livre para todos os públicos. Todos os vídeos contam com audiodescrição e tradução em libras, que podem ser conferidos na amostra virtual das redes sociais do projeto Cartas misteriosas.

*Matéria escrita por Ana Carolina Rubo, estagiária sob a supervisão de Severino Francisco